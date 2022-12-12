посёлок городского типа Кировское, посёлок городского типа Кировское, Кировский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Кировское

Кировский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1953Нейдорф (Ислям-Терек), колон. нем. вед. попечит. комит.при источнике Субаше.2552206368Лютеранский молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Цюрихтальская волость
545. Нейдорф (Ислям-Терекь), колония немцев, дворов 26, жителей 148, молитвенный дом, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Кировский район
799091Кировскоепгт45°13,0' с.ш.35°12,0' в.д.L-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Кировский муниципальный район, Кировское сельское поселение
35616401101пгт Кировскоепоселок городского типа
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