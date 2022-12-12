село Нижние Бишинды, село Нижние Бишинды, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижние Бишинды

Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
689Нижние Бишинды, деревня.при рч. Бишинде.5527110302286Б. — Мечеть 1. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Верхне-Бишиндинская волость
275. Башинды Нижние, деревня бывшая государственная, при речке Бишинде, дворов 117, жителей 708, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Верхне-Бишиндинская волость
11Нижние Бишинды, д. при рч. Бишиндинке, мечеть, хл.-зап. маг., вод. мел., кузн.582201650610Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Туймазинский район
522507Нижние Бишиндысело54°28'00"53°42'00"N-39-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, Сельское поселение Верхнебишиндинский сельсовет
80651410106с Нижние Бишиндысело
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