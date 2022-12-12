Нижние Бишинды
Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
689Нижние Бишинды, деревня.при рч. Бишинде.5527110302286Б. — Мечеть 1. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
275. Башинды Нижние, деревня бывшая государственная, при речке Бишинде, дворов 117, жителей 708, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
11Нижние Бишинды, д. при рч. Бишиндинке, мечеть, хл.-зап. маг., вод. мел., кузн.582201650610Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522507Нижние Бишиндысело54°28'00"53°42'00"N-39-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, Сельское поселение Верхнебишиндинский сельсовет
80651410106с Нижние Бишиндысело