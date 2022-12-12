Мошъюга
Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
728Мошьюгское (Кулина, с. Мошьюская, д.).при р. Ижме.80211122148144Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
238. Мошьюжсное (Кулим), село бывшее государственное, при речках Ижме и Мошьюге, дворов 42, жителей 420, церковь православная, замшев. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
171598Мошъюгадеревня64°51'53°45'Q-39-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87604470116д Мошъюгадеревня