село Орехово, село Орехово, Валуйский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Орехово

Валуйский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1014Орехова, слоб. каз.при колодце.81979257296Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Казацкая волость
496. Орехова, слобода бывшая государственная, дворов 111, жителей 711, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Валуйский район
133668Ореховосело50°12'37°59'M-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Валуйский
14720000321с Ореховосело
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