деревня Бобовня, деревня Бобовня, Копыльский район, Минская область (на 2021) — Familio

Бобовня

Копыльский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Телядовичская волость
860. Бобовня, местечко бывшее владельческое, дворов 11, жителей 96, волостное правление (у г. 49 в.), церковь православная, еврейская школа, школа, 5 лавок

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Телядовичская волость
Бобовня, имение4071384424
Бобовня, местечко19628384424

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Копыльский район, Бобовнянский сельсовет
д Бобовня367

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Копыльский район, Бобовнянский сельсовет
д. Бобовня207
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close