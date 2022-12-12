деревня Иоткино, деревня Иоткино, Нелидовский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Иоткино

Нелидовский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2478Едкино (Богословское), с. вл.при р. Меже.472492226Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Иоткинская волость
45. Иоткино (Богословское), усадьба, волостное правление, церковь православная, водяная мельница. В 15 верстах — винокуренный завод. В 25 верстах — 2 церкви православных, Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Иоткинская волость
731ИоткиноВладельческая усадьба47111
732ИоткиноСело47479Церковь, церковно-приходская школа, почтовое отделение и при нем ссудосберегательная касса; ярмарки: в день Св. Троицы, 4 июля и 13 ноября, амбулатория, трактирное заведе Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Нелидовский район
283161Иоткинодеревня56°11'32°47'O-36-138
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