Иоткино
Нелидовский район, Тверская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2478Едкино (Богословское), с. вл.при р. Меже.472492226Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
45. Иоткино (Богословское), усадьба, волостное правление, церковь православная, водяная мельница. В 15 верстах — винокуренный завод. В 25 верстах — 2 церкви православных, Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
731ИоткиноВладельческая усадьба47111
732ИоткиноСело47479Церковь, церковно-приходская школа, почтовое отделение и при нем ссудосберегательная касса; ярмарки: в день Св. Троицы, 4 июля и 13 ноября, амбулатория, трактирное заведе Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
283161Иоткинодеревня56°11'32°47'O-36-138