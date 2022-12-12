село Дубовое, село Дубовое, Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Дубовое

Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
569Дубовая, сл. каз.при р. Елани.165105168627664Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Еланская волость
142. Дубовая, слобода бывшая государственная, при речке Елани, дворов 257, жителей 1830, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Еланский район
13816Дубовоесело50°58,0' с.ш.43°37,0' в.д.M-38-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Еланский муниципальный район, Дубовское сельское поселение
18610420101с Дубовоесело
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