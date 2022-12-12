станица Каладжинская, станица Каладжинская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Каладжинская

Лабинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5010Каладжинская станицана правом берегу реки Большой Лабы943403581005900великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 1, мелочным 2. Питейное заведение 1. Общественный хлебный магазин 1. Водяных мукомольных мельниц 4.По р. Большой Лабе

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Лабинский район
159217Каладжинскаястаница44°18'00"40°55'00"L-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Лабинский муниципальный район, Каладжинское сельское поселение
3630428101ст-ца Каладжинская#Н/Д
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