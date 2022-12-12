село Курба, село Курба, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Курба

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
697Курба, с. вл.при рч. Курбице, прудах и колодцах.25станов. кварт.113339419Церквей православных 2. Базары по воскресеньям. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость
566. Курба, село бывшее владельческое, при речке Курбице, дворов 129, жителей 709, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 5 церквей православных, 2 часовни, 2 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
3989Курбасело57°34'с.ш.39°30'в.д.O-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Курбское сельское поселение
78650440101с Курбасело
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