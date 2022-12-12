село Кумановцы, село Кумановцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Кумановцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Качановская волость
821. Кумановцы, село бывшее владельческое, дворов 132, жителей 892, церковь православная, костел, школа, питейный дом, водяная мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Терешпольская волость
Кумановцы26413714012

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2418Куманівціселоцентр сільської радир-н Хмільницькийсільрада Куманівецька
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