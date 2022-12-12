город Короча, город Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Короча

Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Города
5КОРОЧА. Уездный.На пр. бер. рч. Корочи, впадающей в р. Нежеголь.1315151¼86631223073Церквей православных 4. Уездное и приходское народные училища. Почтовая станция. Ярмарок 6. Базары два раза в неделю. Заводов 19: салотопенных 5, кожевенный 1, свечносал Показать все
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Корочанский район
10430Корочагород50°49'37°12'M-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Корочанский муниципальный район, Городское поселение город Короча
14640101001г Корочагород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close