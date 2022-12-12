село Студинка, село Студинка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Студинка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд
1686Студёнка, д. каз.в овраге при рч. Лоске.502076280285
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Покошичская волость
425. Студены, деревня бывшая государственная, при речке Лоске, дворов 97, жителей 563

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29337Студинкаселор-н Новгород-Сіверськийсільрада Об'єднанська
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