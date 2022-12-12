Тельвиска
Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
662Тельвисочная (Тельвиска), д.при зал. р. Печеры (Экушевского шара).1015324236287Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
261. Тельвивка, село бывшее государственное, при речках Шоре и Курье, дворов 23, жителей 115, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
183044Тельвискасело67°38'с.ш.52°53'в.д.Q-39-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ненецкий автономный округ, Муниципальный район Заполярный район, Сельское поселение Тельвисочный сельсовет
11811466101с Тельвискасело