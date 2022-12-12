село Тельвиска, село Тельвиска, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ (на 2019) — Familio

Тельвиска

Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
662Тельвисочная (Тельвиска), д.при зал. р. Печеры (Экушевского шара).1015324236287
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Пустозерская волость
261. Тельвивка, село бывшее государственное, при речках Шоре и Курье, дворов 23, жителей 115, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ненецкий автономный округ, Заполярный район
183044Тельвискасело67°38'с.ш.52°53'в.д.Q-39-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ненецкий автономный округ, Муниципальный район Заполярный район, Сельское поселение Тельвисочный сельсовет
11811466101с Тельвискасело
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