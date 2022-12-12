село Аксютино, село Аксютино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Аксютино

Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
1058Аксютина, д. каз.при р. Малом Кинельчике.653074851
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Троицкая волость
598. Аксютино, село бывшее государственное, при реке М. Кинеле, дворов 18, жителей 143, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Асекеевский район
72145Аксютиносело53°16'с.ш.53°09'в.д.N-39-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Асекеевский муниципальный район, Сельское поселение Аксютинский сельсовет
53607402101с Аксютиносело
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