село Черная Пятина, село Черная Пятина, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Черная Пятина

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1321Черная Пятина, с. каз.при р. Мокше и оз. Прянзерке.121685273328Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Кувак-Никольская волость
780. Черная Пятина, село бывшее государственное, при реке Мокше, дворов 101, жителей 697, церковь православная, синильни
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