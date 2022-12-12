село Новотулка, село Новотулка, Питерский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новотулка

Питерский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1946Новотулка, д. каз.при р. Малом Узене.6451140409435
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Козловская волость
1080. Ново-Тулка, село бывшее государственное, при реке М. Узене, дворов 194, жителей 1023, церковь православная, школа, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Питерский район
43999Новотулкасело50°50'с.ш.47°34'в.д.M-38-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Питерский муниципальный район, Новотульское сельское поселение
63636425101с Новотулкасело
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