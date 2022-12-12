деревня Льялово, деревня Льялово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Льялово

Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
483Льялово, с. вл.при р. Клязьме, пруде и колодцах.3583183122Церковь православная 1. Сельское училище.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Дурыкинская волость
25. Льялово, село бывшее владельческое, при реке Клязьме, дворов 34, жителей 142, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Дурыкинская волость
Село Льялово405станция Крюково. 1046Земское училище, усадьба Морозова, 2 чайных лавки, мясная торговля, мелочная торговля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Солнечногорский район
22450Льяловодеревня56°03'с.ш.37°14'в.д.O-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Менделеево
46652158111д Льяловодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close