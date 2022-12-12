Льялово
Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
483Льялово, с. вл.при р. Клязьме, пруде и колодцах.3583183122Церковь православная 1. Сельское училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
25. Льялово, село бывшее владельческое, при реке Клязьме, дворов 34, жителей 142, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Льялово405станция Крюково. 1046Земское училище, усадьба Морозова, 2 чайных лавки, мясная торговля, мелочная торговля.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22450Льяловодеревня56°03'с.ш.37°14'в.д.O-37-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46652158111д Льяловодеревня