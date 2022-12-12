село Троицкое, село Троицкое, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Таганрогское градоначальство
2449Троицкое (Середняя), с. каз.при р. Миусе.65станов. кварт.49218611852Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Троицкая волость
4453Троицкая сл., Троицкой волости, при реке Миусе1427541350605035Волостное правление, 2 церкви, 2 зем. школа, 2 цк.-пр. школы, 1 пар. мел.12018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Неклиновский район
49586Троицкоесело47°21'00"38°54'00"L-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Неклиновский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
60636468101с Троицкоесело
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