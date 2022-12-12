деревня Елышево, деревня Елышево, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Елышево

Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1277Малая Мёша (Елышево), д. каз.при р. Мёше.604274226254
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Елышевская волость
575. Елышево (М. Меша), село бывшее государственное, при речке Меше, дворов 96, жителей 534, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, часов Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Елышевская волость
с. Елышево, Елышевскойкрещеные татары851
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с. Меша-Малая, Елышевскойсм. Елышево.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сабинский район
142049Елышеводеревня55°51'50°31'N-39-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский муниципальный район, Нижнешитцинское сельское поселение
92652450111д Елышеводеревня
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