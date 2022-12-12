Елышево
Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1277Малая Мёша (Елышево), д. каз.при р. Мёше.604274226254Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
575. Елышево (М. Меша), село бывшее государственное, при речке Меше, дворов 96, жителей 534, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, часов Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Елышево, Елышевскойкрещеные татары851Показать скан
с. Меша-Малая, Елышевскойсм. Елышево.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142049Елышеводеревня55°51'50°31'N-39-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92652450111д Елышеводеревня
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