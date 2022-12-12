Афанасьевское
Ачитский, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3156Бисертское (Бисертская крепость), сел.при рч. Бисерте.4322222523633Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Полуэтап. Пристан. Торжков 2. Мельниц 3. Кузниц 6.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
985. Бисерт (Бисертская крепость), село бывшее государственное, при речках Би-серте, дворов 288, жителей 1152, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь п Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320245Афанасьевскоесело56°49'с.ш.58°17'в.д.O-40-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000331с Афанасьевскоесело