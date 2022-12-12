село Афанасьевское, село Афанасьевское, Ачитский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Афанасьевское

Ачитский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3156Бисертское (Бисертская крепость), сел.при рч. Бисерте.4322222523633Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Полуэтап. Пристан. Торжков 2. Мельниц 3. Кузниц 6.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Афанасьевская волость
985. Бисерт (Бисертская крепость), село бывшее государственное, при речках Би-серте, дворов 288, жителей 1152, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь п Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ачитский район
320245Афанасьевскоесело56°49'с.ш.58°17'в.д.O-40-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ачитский
65705000331с Афанасьевскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close