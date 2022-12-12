деревня Петровское, деревня Петровское, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Петровское

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2235Петровская (Красная Слободка), д. вл.при р. Большом Ламовисе.392616184178
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Архангельско-Больше-Ломовисская волость
807. Краснослобода, деревня бывшая владельческая, при речке Б. Ломовисе, дворов 45, жителей 510

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Архангельско-Больше-Ломовисская волость
деревня Красная слолода«Пичаевская» п.-т. контора3913

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
288883Петровскоедеревня53°09'42°03'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Большеломовисский сельсовет
68626410161д Петровскоедеревня
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