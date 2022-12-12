село Закоулово, село Закоулово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Закоулово

Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1485Закоулова, д. каз.при рч. Куртамыше.24330200587611Часовня, ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Каминская волость
891. Закаулова, деревня бывшая государственная, при речке Куртамыше, дворов 210, жителей 1227, часовня, 53 лавки, торжок 20 — 26-го ноября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Куртамышский район
98869Закоуловосело54°50'00"64°54'00"N-41-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Куртамышский муниципальный район, Сельское поселение Обанинский сельсовет
37616448104с Закоуловосело
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