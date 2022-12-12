Закоулово
Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1485Закоулова, д. каз.при рч. Куртамыше.24330200587611Часовня, ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
891. Закаулова, деревня бывшая государственная, при речке Куртамыше, дворов 210, жителей 1227, часовня, 53 лавки, торжок 20 — 26-го ноября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
98869Закоуловосело54°50'00"64°54'00"N-41-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37616448104с Закоуловосело