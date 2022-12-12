село Клищинцы, село Клищинцы, Золотоношский уезд, Полтавская губерния (на 1886) — Familio

Клищинцы

Золотоношский уезд, Полтавская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
839Клищинцы, с. вл. и каз.при р. Суле.5831273866925Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

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221. Клищинец (Клищенцы), село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 226, жителей 1709, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, водяная и ве Показать все
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