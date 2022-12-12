село Малые Ягуры, село Малые Ягуры, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Малые Ягуры

Туркменский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
490Село Малые-Ягуры.в вершине р. М. Ягуры (Айгур).128191753678великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общ. магазин 1, питейных домов 2, лавок 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Туркменский район
87860Малые Ягурысело45°27'43°01'L-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Туркменский муниципальный район, Сельское поселение село Малые Ягуры
7656422101с Малые Ягуры#Н/Д
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