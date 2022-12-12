деревня Асхва, деревня Асхва, Канашский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Асхва

Канашский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2645Новопоселенная Асхва-касы, д. каз.при овраге Мурчабай.333102301307
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Седелевская волость
1298. Новопоселенная Асхва, деревня бывшая государственная, дворов 129, жителей 652

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Сиделевская волость
Новопоселенная Асхва, Сиделевск.чуваши1096
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Канашский район
120453Асхвадеревня55°31'с.ш.47°27'в.д.N-38-023
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