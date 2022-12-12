Решетиловка
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
140Решетиловка, мест. вл. и казач.при рч. Голтве.36¼станов. кварт.89131043410Церквей православн. 6. Еврейский молитвен. дом. Козачье приходское училище. Богадельня. Экономический лазарет. Волостное Правление. Сельское Управление. Почтовая станция. Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
54. Решетиловка, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Голтве, дворов 1355, жителей 8500, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 6 церквей Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Решетиловка местечкоРешетиловское козаков—36902902—500259430905684
1.0Решетиловка местечкоРешетиловское крестьян собственников—36374374—28072910831812
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19196Решетилівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н РешетилівськийРешетилівська селищна рада