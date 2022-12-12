посёлок городского типа Решетиловка, посёлок городского типа Решетиловка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Решетиловка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
140Решетиловка, мест. вл. и казач.при рч. Голтве.36¼станов. кварт.89131043410Церквей православн. 6. Еврейский молитвен. дом. Козачье приходское училище. Богадельня. Экономический лазарет. Волостное Правление. Сельское Управление. Почтовая станция. Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Решетиловская волость
54. Решетиловка, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Голтве, дворов 1355, жителей 8500, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 6 церквей Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Решетиловская волость
1.0Решетиловка местечкоРешетиловское козаков36902902500259430905684
1.0Решетиловка местечкоРешетиловское крестьян собственников3637437428072910831812

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19196Решетилівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н РешетилівськийРешетилівська селищна рада
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