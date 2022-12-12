посёлок Усть-Бухтарма, посёлок Усть-Бухтарма, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область (на 1893) — Familio

Усть-Бухтарма

Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область (на 1893)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Усть-Каменогорский уезд, Бухтарминский станица юрт
137Бухтарминский п., ст. пр.Всех дворов: 164. 906 ୲ 121
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close