Мельцаны
Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
570Мельцаны (Троицкое), с. вл.при руч. Иресте (Ирсете).75322869901015Церковь православная 1. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
238. Мельцаны, село бывшее владельческое, при речке Ирсети, дворов 311, жителей 2073, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, торжок 9-го Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85297Мельцанысело54°27'44°44'N-38-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89646446101с Мельцанысело