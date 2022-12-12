село Мельцаны, село Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Мельцаны

Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
570Мельцаны (Троицкое), с. вл.при руч. Иресте (Ирсете).75322869901015Церковь православная 1. Волостное правление.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Мельцанская волость
238. Мельцаны, село бывшее владельческое, при речке Ирсети, дворов 311, жителей 2073, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, торжок 9-го Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Старошайговский район
85297Мельцанысело54°27'44°44'N-38-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Старошайговский муниципальный район, Мельцанское сельское поселение
89646446101с Мельцанысело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close