станица Петропавловская, станица Петропавловская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Петропавловская

Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Грозненский округ
768Петропавловская, каз. ст.на лев. берегу Сунжи, при почтовой дороге из Грозного в ст. Николаевскую.239660566русскиеправославныеПравославная церковь. Почтовая станция. Станичная школа. Винокуренный завод.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Грозненский район
162408Петропавловскаястаница43°23'45°50'K-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Грозненский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
96607434101ст-ца Петропавловскаястаница
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