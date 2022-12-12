посёлок городского типа Устиновка, посёлок городского типа Устиновка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Устиновка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1581Устиновка, с. южн. пос.при рч. Березовке.255036613941354Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Седневская волость
516. Устиновка, село бывшее государственное, при речке Березовке, дворов 558, жителей 3228, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, 7 лавок, баз. по понед Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12706Устинівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Устинівськийселищна рада Устинівська
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