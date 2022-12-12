деревня Голышевка, деревня Голышевка, Ачадовская волость, Спасский уезд (на 1911) — Familio

Голышевка

Ачадовская волость, Спасский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2418Голышевка, д. вл.при р. Лундане.211368245240Маслабойня 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Ачадовская волость
936. Голышовка, деревня бывшая государственная, при речке Лундане, дворов 97, жителей 702, 3 п. дв.

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Ачадовская волость
село Голышовка«Спасская» п.-т. кон.1818
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