село Узынагаш, село Узынагаш, Жамбылский район, Алматинская область (на 2022) — Familio

Узынагаш

Жамбылский район, Алматинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Верненский уезд, Казанско-Ботородское селение крестьянского сельского общества
1410. Казанско-Ботородское сел., кр. сельск. общ.Аулов: 187. Всех дворов: 7. 1052. Других сословий: 3.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский сельский округ
село УзынагашҰзынағаш а.194230100
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