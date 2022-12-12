село Малиново, село Малиново, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край (на 2019) — Familio

Малиново

Дальнереченский муниципальный район, Приморский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Иманский уезд, Веденская волость
12Дер. Малиновка19089241237478668

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Приморский край, Дальнереченский район
391864Малиновосело45°25'00"134°18'00"L-53-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, Малиновское сельское поселение
5607413101с Малиново#Н/Д
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