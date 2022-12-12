село Нижняя Залегощь, село Нижняя Залегощь, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Нижняя Залегощь

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2961Залегощь Нижняя, с. каз.при р. Залегоши.121237118021874Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Нижне-Залегощинская волость
850. Н. Залегощь, село бывшее государственное, при речке Залегощи, дворов 520, жителей 3960, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, школ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
63921Нижняя Залегощьсело52°52'с.ш.36°57'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Нижнезалегощенское сельское поселение
54618422111с Нижняя Залегощьсело
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