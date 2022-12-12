село Клинок, село Клинок, Жирятинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Клинок

Жирятинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Мглинский уезд
1859Клинок, с. разн. сосл.при руч. Ломне.352541131121Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Воробеинская волость
451. Клинок, село бывшее государственное и владельческое, при речке Домне, дворов 32, жителей 173, церковь православная, питейный дом, маслобойный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Жирятинский район
66974Клиноксело53°09'с.ш.33°23'в.д.N-36-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Жирятинский муниципальный район, Воробейнское сельское поселение
15620404181с Клиноксело
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