село Беклемищево, село Беклемищево, Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Беклемищево

Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мещовский уезд
2899Беклемишево, с. вл.при пруде и колодцах.1817158527564Церковь православная 1. Ярмарка 1. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мещовский уезд, Подкопаевская волость
668. Беклемишево, село бывшее владельческое, при речке Турусне, дворов 212, жителей 1051, церковь православная, зимою баз. по вторн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Мещовский район
78138Беклемищевосело54°29'35°13'N-36-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Мещовский муниципальный район, Сельское поселение село Гаврики
29627412171с Беклемищевосело
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