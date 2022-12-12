Липяной Дюк
Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2997Липяная (Дюк), д. вл.при рч. Дюке.101048196201Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1219. Липяная (Чернослободский Дюк), деревня бывшая владельческая, при речке Дюке, дворов 88, жителей 528
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Липяная«Шацкая» п.-т. конт.1010
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
951Липяной Дюкдеревня54°02'с.ш.41°31'в.д.N-37-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61656454201д Липяной Дюкдеревня