деревня Липяной Дюк, деревня Липяной Дюк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Липяной Дюк

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
2997Липяная (Дюк), д. вл.при рч. Дюке.101048196201
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Казачьинская волость
1219. Липяная (Чернослободский Дюк), деревня бывшая владельческая, при речке Дюке, дворов 88, жителей 528

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Казачинская волость
деревня Липяная«Шацкая» п.-т. конт.1010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
951Липяной Дюкдеревня54°02'с.ш.41°31'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Ольховское сельское поселение
61656454201д Липяной Дюкдеревня
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