село Пятничаны, село Пятничаны, Стрижавская волость, Винницкий уезд (на 1905) — Familio

Пятничаны

Стрижавская волость, Винницкий уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Юзвинская волость
572. Пятничаны, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 126, жителей 1074, церковь православная, п. д . 3 млнц., кирпичный завод

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Стрижавская волость
Пятничане3181645½
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close