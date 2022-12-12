село Выбли, село Выбли, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Выбли

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Черниговский уезд
111Выбли, с. казач. и вл.при рч. Угре.164204517548Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Горбовская волость
19. Выбли, село бывшее государственное и владельческое, при речке Угре, дворов 278, жителей 1362, 2 пр., школа, 3 питейных дома, 35 ветряных мельниц, маслобойный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29121Вибліселоцентр сільської радир-н Куликівськийсільрада Виблівська
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