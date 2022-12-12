Росляково
Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1565Росляковка (Михайловское), сц. вл.при рч. Стерихе.4842105036Православный молитвенн. дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
863. Архангельское (Росляковка, Михайловка), село бывшее владельческое, при речке Стерихе, дворов 112, жителей 452, церковь православная, лавка, 3 ветряных мельницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52384Росляководеревня52°19'с.ш.48°16'в.д.N-39-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63614420111д Росляководеревня