село Куртуково, село Куртуково, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Куртуково

Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
1938Куртукова, д. зав.при р. Кондоме.191942147150Часовня православная.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Кузнецкая волость
24Дер. Куртукова (одно общество)437141776

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Новокузнецкий район
118545Куртуковосело53°38'87°13'N-45-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское поселение
32619460171с Куртуковосело
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