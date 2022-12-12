рабочий посёлок Предивинск, рабочий посёлок Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Предивинск

Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
112Предивинская, д. каз.при р. Енисее.12166225447
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Больше-Муртинская волость
1646Предивная, д., на р. Енисее24707123

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Большемуртинский район
798436Предивинскпосёлок57°04'93°26'O-46-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Большемуртинский муниципальный район, Городское поселение поселок Предивинск
4610155051рп Предивинск#Н/Д
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