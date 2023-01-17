Гнединцы
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2713Гнединцы, с. вл. и казач.при рч. Рудой.3523295819894Церковь православная 1. Заводов 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
536. Гнединцы, село бывшее владельческое и государственное, дворов 315, жителей 1774, церковь православная, школа, 3 питейных дома, лавка, 3 ярм. (без торговли), 37 ветря Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Гнединцы селоГнединское козаков—40213209—2305465601106
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28676Гнідинціселоцентр сільської радир-н Варвинськийсільрада Гнідинська