село Гнединцы, село Гнединцы, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Гнединцы

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2713Гнединцы, с. вл. и казач.при рч. Рудой.3523295819894Церковь православная 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Остаповская волость
536. Гнединцы, село бывшее владельческое и государственное, дворов 315, жителей 1774, церковь православная, школа, 3 питейных дома, лавка, 3 ярм. (без торговли), 37 ветря Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Гнединская волость
1.0Гнединцы селоГнединское козаков402132092305465601106

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28676Гнідинціселоцентр сільської радир-н Варвинськийсільрада Гнідинська
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