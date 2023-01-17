посёлок городского типа Казанка, посёлок городского типа Казанка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Казанка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1583Казанка, с. южн. пос.при р. Висуни.608568523472140Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Казанвовская волость
428. Казанка, село бывшее государственное, при речке Висуне, дворов 881, жителей 4881, волостное правление (уездный город в 80 верстах), 2 церкви православных, еврейский Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16148Казанкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Казанківськийселищна рада Казанківська
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