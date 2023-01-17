Казанка
Миколаївська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1583Казанка, с. южн. пос.при р. Висуни.608568523472140Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
428. Казанка, село бывшее государственное, при речке Висуне, дворов 881, жителей 4881, волостное правление (уездный город в 80 верстах), 2 церкви православных, еврейский Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16148Казанкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Казанківськийселищна рада Казанківська