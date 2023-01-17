деревня Ивановка, деревня Ивановка, Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд (на 1906) — Familio

Ивановка

Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
585Ивановка, деревня.при ррч. Кайберде и Маркаше.2552307080Р. — Бондарное ремесло.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Усень-Ивановская волость
5Ивановка, д. при реч. Чубарке, на прос. дор., зем. шк., бак. лав., х.-з. маг., мел.223035105117Земледелие
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