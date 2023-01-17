село Новый Сарбай, село Новый Сарбай, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новый Сарбай

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
109Сарбай (Новосарбайское), сц. вл.при рч. Сарбайке.656576302315
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Богдановская волость
19. Нв. Сарбай (Сарбай), село бывшее владельческое, при речке М. Сарбайчике, дворов 140, жителей 675, церковь православная, часовня, 2 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
56462Новый Сарбайсело53°21'с.ш.51°03'в.д.N-39-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Новый Сарбай
36618440101с Новый Сарбайсело
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