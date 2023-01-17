Новый Сарбай
Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
109Сарбай (Новосарбайское), сц. вл.при рч. Сарбайке.656576302315Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
19. Нв. Сарбай (Сарбай), село бывшее владельческое, при речке М. Сарбайчике, дворов 140, жителей 675, церковь православная, часовня, 2 ветряных мельницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56462Новый Сарбайсело53°21'с.ш.51°03'в.д.N-39-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36618440101с Новый Сарбайсело