Рыбцы
Супруновская волость, Полтавский уезд (на 1900)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
391Рыбцы, с. казач.при колодцах.56144420512Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
65. Рыбцы, село бывшее государственное и владельческое, дворов 158, жителей 828, церковь православная, школа, питейный дом, механич. зав.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
18.0Рыбцы селоРыбчанское козаков и крестьян собственников65