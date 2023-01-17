село Рыбцы, село Рыбцы, Супруновская волость, Полтавский уезд (на 1900) — Familio

Рыбцы

Супруновская волость, Полтавский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
391Рыбцы, с. казач.при колодцах.56144420512Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Супруновская волость
65. Рыбцы, село бывшее государственное и владельческое, дворов 158, жителей 828, церковь православная, школа, питейный дом, механич. зав.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Супруновская волость
18.0Рыбцы селоРыбчанское козаков и крестьян собственников65
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