посёлок Даниловские Выселки, посёлок Даниловские Выселки, Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Даниловские Выселки

Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Веневский район
7993Даниловские Выселкипосёлок54°40'с.ш.38°12'в.д.N-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Веневский муниципальный район, Мордвесское сельское поселение
70612432381п Даниловские Выселкипоселок
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