деревня Боровская, деревня Боровская, Купянский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Боровская

Купянский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2147Боровская (Боровой поселок, Пустынка), д. каз.при рч. Боровой.422030170178
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Гороховатская волость
479. Боровой (Пустынка), хутор бывший государственный, при речке Боровой, дворов 77, жителей 501
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