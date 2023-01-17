село Арбузовка, село Арбузовка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Арбузовка

Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
456Арбузовка, с. каз.при руч. Инсарке.336127486510Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Сиялеевско-Пятинская волость
280. Санфлей (Арбузовка), село бывшее государственное, при речке Инсаре, дворов 144, жителей 1358, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Инсарский район
75949Арбузовкасело53°50'44°19'N-38-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, Кочетовское сельское поселение
89624424106с Арбузовкасело
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